PAQUIN, Martine



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Martine Paquin, à Saint-Jérôme, le 13 septembre 2021, à l'âge de 59 ans. Elle était la fille de feu Pierre-André Paquin et de Lise Raymond.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses enfants, Sébastien (Marie-Eve) et Sophie, son conjoint Sylvain Caisse, son frère Daniel (Barbara), sa soeur Line (Michel), sa cousine et amie Annie Ledoux ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Raphaël-l'Archange à l'Île-Bizard, le lundi 27 septembre, 2021 dès 10h, suivi des funérailles à 11h.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.