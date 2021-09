GIROUX, Nicole



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de Nicole Giroux, survenu le 6 juin 2021. Elle est allée rejoindre son fils bien-aimé, Dominique Bernier (1976-1996). Elle était la fille de feu Vianney Giroux et de feu Yvonne Bélanger.Nicole laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Guy (Eliane Blais), Jules (Charlotte Saindon), Claire, Lise, feu Luc (Suzanne Décarie) et Hélène, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Elle sera particulièrement regrettée par sa nièce Emilie-Lune Sauvé et le conjoint de cette dernière, Dominic April, qui l'ont accompagnée ces dernières années.Nicole Giroux a été professeure à HEC Montréal puis, jusqu'à sa retraite, au Département de Communication de l'Université de Montréal. Ses remarquables talents d'enseignement et de recherche ont influencé de nombreux étudiants.La famille recevra les condoléances le jeudi 30 septembre de 17h30 à 21h au complexeUn partage de témoignages aura lieu de 20h30 à 21h.Au lieu de fleurs, des dons au Centre Philou seraient appréciés.(https://centrephilou.com)