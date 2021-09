GLADU, Armand



Au CHSLD Ste-Croix de Marieville, le 16 octobre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Armand Gladu, époux de feu Mme Lucille Pion, demeurant à Marieville.Il laisse dans le deuil sa fille Carole (Marcel Dubois), ses petits-enfants : Julie (Éric Simard), Jean-Marcel (Isabelle St-Jacques), Geneviève (Craig Anthony White), ses arrière-petits-enfants : Sophie, Guillaume et Damien, sa soeur Rosiane, ses frères Bruno (Jeanne Gravel) et Normand (Aline Girard), sa belle-soeur Dorice Ostiguy ainsi que ses nièces et neveux, parents et amis.La famille vous accueillera à la :450-460-2430 www.maisonjodoin.cavendredi le 24 septembre 2021 de 19h à 22h. Funérailles samedi le 25 septembre 2021 à 11h en l'église de Marieville. Ouverture des salons samedi dès 9h30. Inhumation au cimetière paroissial.