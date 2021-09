LAHAISE (DUPUIS), Claudette



À la Maison Victor-Gadbois de Beloeil, le dimanche 20 septembre 2020 est décédée, à l'âge de 73 ans, Claudette Dupuis Lahaise, épouse de feu Lucien Lahaise.Elle laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Nathalie) et Sébastien (Sabrina), son frère Pierre (Chantal), ses petits-enfants Rebecca, Adrianna, Tiago, Noah. Elle laisse aussi Marie-Michelle et Mélissa, ses arrière-petits-enfants Arthur, Éléonore, Lily-Rose et Zoey, sa soeur Francine et la famille Altavilla d'Argentine, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 25 septembre 2021 dès 11h, suivi des funérailles à 14h, et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise. En guise de sympathie, un don peut être fait à la Fondation de la Maison Victor-Gadbois.