DUQUETTE, Gilles



À Montréal, le 19 septembre 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Gilles Duquette, conjoint de madame Carole Paquette.Il laisse également dans le deuil ses fils Marc-André et Vincent, ses petits-enfants Cédrik, Émy, Olivier et Robin, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en fonction des règles sanitaires de 50 personnes maximum à la fois, à l'intérieur au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682le samedi 25 septembre de 10h30 à 11h30, suivi des funérailles à 11h30 à la chapelle du complexe.