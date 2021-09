Armoires PMM: une entreprise québécoise en pleine expansion

Dotée de la plus grande usine de fabrication d’armoires de la province, l’entreprise québécoise Armoires PMM améliore constamment son produit en investissant sur les plus récentes technologies, ce qui lui permet, entre autres, de fabriquer et de livrer une grande quantité d’armoires de cuisine chaque semaine.

Une histoire de famille

C’est à travers la passion et le savoir-faire de son père Pierre Morency que Maxime Morency connaît aujourd’hui tous les rouages du métier de production et d’installation d’armoires.

Deux ans après avoir fondé Armoires PMM, en août 2018, les deux entrepreneurs décident de miser sur l’industrialisation du processus de fabrication en investissant sur des machines à la fine pointe de la technologie afin d’augmenter la production de leur jeune entreprise et, surtout, de réduire son délai de livraison. Depuis, la marque ne cesse de voir sa croissance et sa renommée grandir à vitesse grand V.

En expansion constante

Alors qu’elle desservait principalement le territoire de la ville de Québec, Armoires PMM n’a pas eu d’autre choix que d’étendre son service à pratiquement l’ensemble de la province afin de répondre à la forte demande. Des plans d’expansion sont même envisageables vers l’Ontario.

L’évolution impressionnante de l’entreprise est le résultat d’un fort succès et d’une demande exponentielle, ce qui a convaincu ses dirigeants de modifier son emplacement d’affaires et de production le mois dernier.

Désormais basée au 1815, rue Provinciale, dans le secteur industriel de Saint-Malo, Armoires PMM jouit maintenant de vastes locaux – qui comprennent une salle d’exposition complète, pas moins de 62 000 pieds carrés d’usine ainsi que 20 000 pieds carrés de bureaux administratifs, répartis sur trois étages – dans sa toute nouvelle usine de fabrication.

Une équipe d’experts

C’est grâce à son équipe d’experts, qui compte à ce jour 140 employés – cuisinistes, designers, fabricants, installateurs, conseillers et plus encore –, qu’Armoires PMM parvient à satisfaire sa vaste clientèle.

De la rencontre initiale à l’installation, en passant par la prise de mesures et la fabrication, ces professionnels répondent et s’adaptent aux différents besoins de leurs clients selon leur budget.

Reconnue pour sa rapidité d’exécution, l’entreprise s’assure que le processus complet soit accompli en une dizaine de jours, en passant à travers toutes ces étapes:

· Rendez-vous à domicile d’un représentant d'Armoires PMM;

· Proposition et acceptation du projet;

· Ouverture du dossier administratif;

· Prise de mesures de la cuisine;

· Mise en production;

· Désinstallation de l’ancienne cuisine;

· Livraison;

· Installation des modules de la nouvelle cuisine;

· Prise de mesures des comptoirs et installation.

En faisant appel à ce fleuron de l’industrie du design, de la fabrication et de l’installation d’armoires de cuisine et de salles de bain, il est possible de se simplifier la vie, tout en s’assurant d’avoir choisi un produit de qualité supérieure. Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous avec un expert, visitez le site Web d’Armoires PMM.