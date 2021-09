MARTINEAU, Gérard



À Montréal, le 14 septembre 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Gérard Martineau, époux de Mme Rolande Brisson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johane et Dany ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 26 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu au même endroit à 20h.Dans le respect des directives de la Santé Publique, une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est permise. Une rotation sera mise en place.