OUELLETTE, Yolande



11 juin 1928 - 16 septembre 2021À Saint-Jérôme, le 16 septembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Yolande Ouellette, épouse de feu M. Fernand Paquet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Fernande, Jacqueline (André), Fernand (Suzanne), Michel, Hélène et Philippe (France), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Lucie (Yvon), ses frères Michel (Johanne) et Marcel (Johanne), sa belle-soeur Marie-Anne, sa filleule Denise Sauvé, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 octobre 2021 de 10h à 11h à l'église Sainte-Sophie. Un maximum de 50 personnes seront admises. Suivont les funérailles.