GARDNER, Gilles-Marcel

(autrefois Frère Gilles)



De Boisbriand, le 16 avril 2021, à l'âge de 85 ans est décédé M. Gilles-Marcel Gardner (autrefois Frère Gilles, Montfortain), natif de Sainte-Perpétue-de-Nicolet et fils de feu Edmond Gardner et de feu Angéline Beauchemin.Il laisse dans le deuil sa compagne de vie Madame Angèle Lemire, ses soeurs Gisèle, Clémence, Aline et Colette, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, plusieurs autres parents, amis et tous(tes) les élèves à qui il a enseigné.Ses funérailles seront célébrées samedi, le 9 octobre prochain (jour de son anniversaire de naissance) à 10h30 à l'église de Ste-Thérèse-de-Blainville (10, rue de l'Église, Ste-Thérèse, J7E 3L1).