MONTPETIT, Béata

(née Gaulin)



De Saint-Etienne-de-Beauharnois, le 4 avril 2020 à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Béata Gaulin, épouse de feu Monsieur Jean-Guy Montpetit.Elle laisse dans le deuil sa soeur Dolorès (Laurent Beaudoin), Roger et Lyne ainsi que leurs enfants: Sébastien, Mélanie et Maxime, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Les visites se feront le samedi 25 septembre 2021 de 13h à 15h au:STÉPHANE GENDRON110 RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 15h en la chapelle du salon.Sincères remerciements au personnel soignant du Centre d'hébergement Chateauguay pour les bons soins prodigués.