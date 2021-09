PARADIS, Marcellin



À Saint-Calixte le 12 septembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Marcellin Paradis, époux de Mme Huguette Rodrigue.Outre son épouse Huguette, il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Claude Desjardins), son fils Éric (Dominique Bergeron), son petit-fils Hugo Locas (Hélène Deschâtelets), son arrière-petit-fils Raphael.Il quitte également ses soeurs Solange (feu Jean Bouchard), Hélène (Gilles Gagnon) et feu Johanne (Jean-François Morel), son frère Laurent (Raymonde Ouimet), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 26 septembre de 13h à 16h au salon de:Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé publique concernant à la distanciation physique, le lavage des mains, le port du masque ou couvre-visage obligatoire et le nombre maximum de 50 personnes autorisées dans la salle.