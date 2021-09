De l’existence de Dieu et de la foi

Tout comme vous, je pense, je ne crois pas à l’existence de Dieu. Quand je me remémore certaines de ses paroles relevées dans les évangiles, je suis heureux de ne pas y croire. Rappelez-vous combien on a préconisé dans notre jeunesse le fait que Dieu avait dit que la femme devait se soumettre à l’homme. Directive prise pour acquise par la femme et enregistrée au pied de la lettre par l’homme, qui en a toujours profité.

C’est ainsi que la femme fut piégée et qu’on s’est engagé dans une spirale qui a mené directement à la vague de féminicides qui sévit chez nous. À moins d’inverser la tendance, les femmes continueront à payer.

Anonyme

Votre constat fait peur, mais il faut le mettre sur la table pour provoquer une réaction en chaîne. On ne se cachera pas que toutes les religions confondues, et certaines plus que d’autres, ont besoin d’être rajeunies. Si je me fie aux statistiques, l’homme blanc catholique est loin d’être le seul contaminé.