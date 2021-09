Des alliés incontournables

Sans être décisif, le partenariat historique conclu avec la communauté mohawk de Kahnawake, en Montérégie, aura certainement contribué à l’obtention par Hydro-Québec, lundi, du contrat majeur d’approvisionnement électrique de la ville de New York.

Selon nos informations, l’État de New York, responsable de l’appel de proposition auquel a répondu la société d’État, accordait une attention toute spéciale à l’accessibilité sociale des projets reçus.

« Je n’ai pas le détail précis du pointage, nous a confié une source proche du dossier. Mais il n’y a pas de doute que cet élément d’entente avec les autochtones a pesé dans la balance. »

Évalué à 20 milliards $ par le premier ministre, ce contrat d’exportation – le plus important de jamais décroché par Hydro-Québec – consiste en l’approvisionnement de 10,4 TWh d’électricité par an à New York, pour une durée de 25 ans.

Si Hydro-Québec s’est montrée discrète, à ce jour, sur les revenus et bénéfices qu’elle entend tirer de ce projet d’envergure, elle a jugé à propos de rappeler son partenariat, datant de juin dernier, avec le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke.

Passée inaperçue jusque-là, cette entente entre les Mohawks et Hydro-Québec prévoyait qu’advenant l’obtention du contrat de l’État de New York, Kahnawake deviendrait copropriétaire de la ligne de transport à construire au Québec jusqu’à la frontière américaine.

Photo d'archives

Encore des détails à régler

Hydro et le Conseil de Kahnawake refusent de divulguer des éléments précis de cette entente, soutenant que des détails restaient à être finalisés.

« Nous sommes toujours en négociation, a reconnu le chef Mike Delisle Jr. Mais j’ai bon espoir qu’on arrive à s’entendre. »

La ligne de transport souterraine de 60 km, à construire entre le poste électrique d’Hertel, à La Prairie, et la frontière canado-américaine, n’empiétera d’aucune manière sur le territoire de la communauté autochtone de Kahnawake.

Toutefois, il traversera en partie celui de terres ancestrales, trois fois plus vastes, connues sous le nom de Seigneurie de Sault-Saint-Louis, concédé en 1680. D’une superficie d’environ de 24 000 acres, ce territoire correspond aujourd’hui, en plus du territoire autochtone de Kahnawake, aux municipalités de Saint-Constant, de Sainte-Catherine, de Delson, de même qu’à une partie des villes de Candiac, de Saint-Philippe et de Saint-Mathieu.

Photo courtoisie

Vrai partenariat d’affaires

La part que détiendront les Mohawks dans l’infrastructure de transport qui sera érigée dans les prochaines années demeure un mystère. Mais selon nos informations, cette dernière avoisinerait les « 10 à 20 % », faisant de la communauté des partenaires à part entière du projet.

« On ne parle pas ici de compensations. Ils contribueront autant aux coûts de construction de la ligne et aux bénéfices de son exploitation. C’est un vrai partenariat d’affaires », soutient le directeur des communications d’Hydro, Serge Abergel.

C’est d’ailleurs à ce titre, celui de partenaire d’affaires, que Sophie Brochu, PDG d’Hydro, s’est rendue à Kahnawake. Prévue depuis longtemps, cette rencontre fut surtout l’occasion pour la PDG – vu les circonstances – d’exprimer sa satisfaction d’entreprendre un premier partenariat d’affaires avec la communauté.

