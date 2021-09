ALLARD, l'abbé Paul-Émile



Au Séminaire de Saint-Hyacinthe, le 19 septembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur l'abbé Paul-Émile Allard, prêtre du diocèse de Saint-Hyacinthe.Né à Saint-Robert le 24 décembre 1924, il était le fils de Donat Allard et d'Éva Plasse. Il avait été ordonné prêtre le 19 mai 1951. Il a été professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe, vicaire aux paroisses Notre-Dame-de-Sorel, Saint-Jean-Bosco de Tracy, Saint-Pierre de Sorel, aumônier à la Commission scolaire régionale Carignan de Sorel et aumônier à la Métairie des Soeurs de la Charité de Saint-Hyacinthe.Il laisse dans le deuil deux soeurs: Thérèse (feu Léo-Paul Bibeau) et Madeleine (Guy Chassé); deux belles-soeurs: Marie-Jeanne Bardier et Cécile Fredette ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Il était le frère de feu Alexandre (feu Régina Lataille), feu Georges (feu Pauline Lauzon), feu Soeur Noëlla, feu Émilien, feu Rose-Alice (feu Roméo Forcier), feu Gérard (feu Rita Péloquin), feu Marie-Jeanne (feu Charles-Édouard Forcier), feu Jean-Louis (feu Françoise Bruyère), feu Irénée (Marie-Jeanne Bardier), feu Marcel (feu Andrée Fontaine), feu Robert (Cécile Fredette).L'abbé Allard sera exposé en chapelle ardente à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe le samedi 25 septembre 2021 à compter de 9 heures. Les funérailles, présidées par Mgr Christian Rodembourg, suivront à 10 h 30. La mise en crypte aura lieu au Séminaire de Saint-Hyacinthe.www.ubaldlallime.com