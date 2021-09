Élections provinciales en Ontario: les candidats de Doug Ford devront être vaccinés

Tous les candidats du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario devront être vaccinés contre la COVID-19 avant les élections provinciales qui doivent avoir lieu d’ici juin 2022.

• À lire aussi: Le passeport vaccinal entre en vigueur en Ontario

C’est ce qu’a déclaré mercredi le premier ministre Doug Ford au sujet de sa formation politique, alors que le passeport vaccinal entrait en vigueur dans sa province, 21 jours après le Québec.

«Tous nos candidats vont être vaccinés, sinon ils ne se présenteront tout simplement pas pour notre parti, c'est aussi simple que cela», a dit M. Ford au cours d’un point de presse à Queen's Park.

Comme quoi il ne rigole pas avec la vaccination, Doug Ford avait expulsé de son caucus le député Rick Nicholls, représentant de Chatham-Kent-Leamington, en août dernier, parce que ce dernier refusait de se faire inoculer contre la COVID-19. M. Ford avait alors indiqué que les députés doivent donner l’exemple. Une autre de ses députés, Chirstina Mitas, a pour sa part fourni une raison médicale justifiant le fait qu’elle n’a pas été vaccinée.

«Je ne peux pas être ici en train de prêcher pour que les gens se fassent vacciner et notre propre équipe n'est pas vaccinée. Donc, pour le moment, chaque candidat qui se présente pour le Parti conservateur de l’Ontario a été vacciné ou sera vacciné, ou il ne pourra pas porter nos couleurs», a ajouté M. Ford, qui s’était montré hésitant au départ à implanter un passeport vaccinal.

Le Nouveau Parti démocratique de l’Ontario, qui forme l’opposition officielle à Queen’s Park, entend aussi exiger à ses candidats d’être pleinement vaccinés contre la maladie à coronavirus.

Le scrutin provincial en Ontario doit se tenir le 2 juin prochain ou avant.

Jusqu’ici, en Ontario, 85,31 % des 12 ans et plus ont reçu une dose et 79,39 % deux doses, selon la santé publique de la province la plus peuplée au pays. Au Québec, qui doit aussi être le théâtre d’élections provinciales l’an prochain, 88 % des 12 ans et plus ont reçu une première dose et 83 % deux doses.