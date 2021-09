CONTINELLI, Louis



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Louis Continelli, survenu à Laval le 13 septembre 2021.Il laisse dans le deuil la femme de sa vie, son épouse Linda Grieco, ses enfants Annie (Joey Galimi), Billy (Gaétane Brousseau), Louis (Lise Létourneau), Dominique (Carole Laberge), Johnny (Suzie Bélanger), Lydia (Maurice Choquette), ses onze petits-enfants, ses quatorze arrière-petits-enfants, ses soeurs Ida et Juliette, ses belles-soeurs, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.En raison des règles sanitaires, il n'y aura pas d'exposition. La cérémonie liturgique aura lieu dans l'intimité de la famille proche le 29 septembre à 13h en la chapelle du complexe funéraire.La cérémonie sera disponible pour diffusion WEB, 15 minutes avant le début, en cliquant sur le lien :louis-continelli-1930-2021/Selon sa volonté, l'inhumation se tiendra le jour même au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé et du département de néphrologie du CHARL de Laval pour leur soutien et leurs bons soins.En guise de sympathie, un don à la Fondation Cité-de-la-Santé ou à la Fondation canadienne du rein serait apprécié en la mémoire de Louis Continelli.