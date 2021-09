BERTHELET, Guy



À Saint-Sauveur, le dimanche 22 août 2021 est décédé, à l'âge de 82 ans, Monsieur Guy Berthelet, époux de Madame Marie-Andrée Fortin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sophie (Patrick) son fils Pierre Alain (Julie), ses petits-enfants Guillaume, Laurie-Anne, Danie et Noémie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille vous accueillera de 10h à 12h le samedi 2 octobre 2021, au complexe funéraire :2480, BOUL. DU CURÉ-LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0Les funérailles seront célébrées à 12h ce même jour, au même endroit.