Hydro-Québec: David Murray quitte et retourne chez Bombardier

David Murray, le numéro deux d’Hydro-Québec, quitte ses fonctions de direction pour joindre celles de Bombardier, qu’il vit quitté en 2015.

La nouvelle a été confirmée au Journal ce mercredi matin par le chef des communications d’Hydro-Québec, Marc Antoine Pouliot.

Chez Bombardier, M. Murray occupera un poste de vice-président exécutif. Son entrée en fonction est prévue pour le 8 octobre prochain.

David Murray est arrivé à Hydro-Québec en 2015 comme vice-président Technologies de l’information et des communications. La société d’État était alors dirigée par Éric Martel, qui avait quitté Bombardier pour diriger Hydro-Québec.

Un an plus tard, M. Murray a été promu président de la division Distribution d’Hydro-Québec. Depuis février 2021, M. Murray agissait à titre de chef de l’innovation et vice-président exécutif Production santé, sécurité et environnement.

En quelque sorte, M. Murray ira donc rejoindre Éric Martel, devenu depuis grand patron de Bombardier. Ce dernier a été remplacé depuis par Sophie Brochu qui perd ainsi son principal acolyte.

Peu avant 11 heures, ce mercredi, l’action de l’avionneur progressait de 3,01% à la Bourse de Toronto, pour s’établir à 1,88$. Depuis le début de l’année, la valeur de son titre a connu un bond de 300%.

