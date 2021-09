Inutiles, vraiment, ces élections?

Les résultats de l’élection du 20 septembre 2021, qui reproduisent pratiquement au même les résultats de celle de 2019, auront fait dire à beaucoup, autant chez les commentateurs politiques que dans la population générale, qu’elles étaient «inutiles», un «gaspillage de ressources», ou le «pari égocentrique» d’un premier ministre cherchant à tout prix une majorité. Tout ça pour ça, nous dit-on!

S’il est vrai qu’elles étaient clairement dans ce cas-ci ce pari égocentrique que l’on décrie, les élections, en démocratie, ne sont jamais pour autant inutiles ou simple gaspillage de ressources. La procédure électorale a une valeur en elle-même qui ne se réduit pas à ses résultats. Cette procédure est peut-être même plus importante que la composition finale du Parlement. Le moment électoral est, après tout, le seul moment au cours d’un mandat typique durant lequel la population est, en théorie, une avec ses gouvernants. Or, la démocratie est bien, selon la formule de Lincoln, «le pouvoir par et pour le peuple».

Par le peuple, le pouvoir en démocratie l’est en théorie puisqu’il découle et procède du libre choix des électeurs qui doivent y participer. Pour le peuple, parce qu’il s’effectue avec le peuple à l’esprit, pour son bien commun, ce qu’il doit pouvoir mesurer et évaluer. Pour que ces deux critères soient satisfaits, encore faut-il que le peuple puisse se faire entendre; qu’il puisse dire s’il est d’accord ou non avec les politiques du gouvernement qui prétend le représenter. On peut se demander si c’est vraiment le cas lorsque les élections ne se produisent que tous les quatre ans.

Les choses changent en quatre ans

C’est qu’il s’en passe des choses en quatre ans! Qui aurait cru, pour donner un exemple banal, qu’en 2020 une pandémie surprendrait notre confort et suspendrait notre normalité depuis? Pandémie dont on se plaît d’ailleurs à dire qu’elle entraînera des changements magistraux dans nos modes de vie divisés entre un temps d’avant et un temps d’après. Autrement, le monde est fait de contingence, de fortune et de transformations plus que de régularité, de stabilité et de pérennité: les choses changent. Les électeurs, leurs priorités et leurs inquiétudes, changent tout autant. Et souvent, à la faveur d’un seul évènement, d’un seul imprévu. Comment pouvons-nous donc affirmer qu’une élection tous les quatre ans permet de bien s’assurer que notre gouvernement exerce, bien et régulièrement, le pouvoir «par et pour le peuple»?

Plus encore, ce «peuple» dont nos gouvernants aiment bien parler, disant qu’ils le représentent, ne s’exprime véritablement que lors d’une élection, seule procédure populaire franchement coercitive pour le pouvoir. Certes disposons-nous de sondages, certes pouvons-nous prendre d’assaut journaux et réseaux sociaux pour faire valoir notre mécontentement (ou notre soutien), il n’en demeure pas moins qu’à l’exception des tribunaux, seule l’élection peut effectivement punir ou récompenser le pouvoir. Dans un système politique parlementaire qui, contrairement à la Suisse, par exemple, n’est pas très partisan des référendums populaires (durant lesquels les électeurs votent, en marge de l’élection, sur différents projets de loi), nous ne disposons d’aucun autre moyen pour dire la vérité au pouvoir. Une fois tous les quatre ans, est-ce bien suffisant pour dire que nous formons une «démocratie»?

Un contact direct avec le peuple

Finalement, n’oublions pas l’effet même qu’a une élection sur les citoyens. Durant les 36 derniers jours, au Canada, les électeurs auront eu la possibilité d’être en contact direct avec leurs représentants, et les enjeux, eux, étaient au moins passablement discutés, à table, en famille ou entre amis. Durant 36 jours, le pouvoir ne se résumait pas à une obscure cabale de femmes et d’hommes en tailleurs et costumes palabrant sur une lointaine colline d’Ottawa; il était proche, au moins en théorie. Il parlait à son peuple en attendant que son peuple lui réponde. C’est en partie ce dialogue qui permet la citoyenneté démocratique. Et dans un univers politique où l’on parle de plus en plus d’une déconnexion entre pouvoir et peuple, où il y aurait une crise de la confiance entre gouvernés et gouvernants, aucun moment qui permet communion entre peuple et gouvernants n’est futile.

Évidemment, il y a une différence immense entre déclencher une élection pour stimuler et respecter la vitalité du corps démocratique et la déclencher pour aller chercher une majorité qui, paradoxalement, nous permettra de ne plus avoir à nous soumettre au jeu démocratique, que l’on juge inefficace en raison des multiples compromis que force une minorité (1). Mais parfois, l’intention vaut moins que ses effets. Et dans le cas qui nous occupe, nous pouvons saluer autant la tenue des élections elle-même que son résultat. Une minorité forcera les libéraux à écouter les autres partis, et les politiques, on peut le prévoir, n’en seront que plus consensuelles. N’oublions pas qu’une minorité n’est qu’une défaite pour un parti, mais jamais pour notre démocratie, qui doit persister à vivre, en dehors de l’élection, dans le débat, dans le dialogue et dans la conversation au sein des murs de la Chambre des communes.

Vitales, justifiées et nécessaires

Alors, inutiles, vraiment, ces élections? Au contraire, absolument vitales, justifiées, nécessaires. Car dans notre démocratie, tant et aussi longtemps qu’elle voudra prétendre être «par et pour le peuple», aucune élection ne sera inutile. Et le plus fréquemment, le mieux: la démocratie est un engagement de tous les instants.

(1) L’influent politologue Arend Lijphart montre de manière convaincante qu’en réalité, en comparant 36 démocraties sur plusieurs décennies, une minorité (ou un gouvernement de coalition) est souvent tout aussi efficace qu’une majorité puisque, justement, elle intègre mieux l’ensemble des considérations de la population. Voir Lijphart, Arend. 2012. Patterns of Democracy. Yale University Press.

Georges Mercier

Candidat à la maîtrise à Sciences Po Paris