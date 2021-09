Justin Trudeau appelé à se concentrer sur l’urgence climatique

La fondation David Suzuki a appelé Justin Trudeau, maintenant qu’il est réélu à la tête du pays, à s’attaquer sans tarder à la lutte aux changements climatiques.

• À lire aussi: Tous les détails de l’élection fédérale : «je suis prêt à poursuivre le travail» - Justin Trudeau

«La crise climatique a été un enjeu électoral majeur pour la plupart des électeurs», a rappelé la directrice générale de l’organisme, Severn-Cullis-Suzuki.

Les derniers mois ont connu leur lot de catastrophes climatiques au pays, particulièrement dans l’Ouest canadien où des records de chaleur absolus et la sécheresse ont fait des centaines de morts, en plus d’entrainer des feux de forêt qui ont ravagé des centaines de milliers d’hectares, dont plus de 860 000 en Colombie-Britannique.

Ces feux ont même complètement détruit la petite municipalité de Lytton, quelques jours après que la plus haute température de l’histoire du Canada y ait été mesurée.

«Les Canadiens veulent un leadership en matière de climat et cette session parlementaire est l’occasion pour le gouvernement fédéral de répondre adéquatement à l’urgence climatique», en déduit donc la Fondation David Suzuki, qui appelle à une action rapide, particulièrement dans la foulée de la publication d’un rapport alarmant du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

«Les actions de notre gouvernement dans les jours et les mois à venir détermineront si le Canada émergera en tant que leader climatique dans cette transition mondiale, sans quoi il devra faire face aux impacts environnementaux, économiques et sanitaires dévastateurs des changements climatiques», a ajouté Ian Bruce, directeur exécutif par intérim de la Fondation pendant la campagne électorale, en guise de mise en garde.

À VOIR AUSSI...