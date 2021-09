Klô Pelgag largement en tête des nominations de l’ADISQ

L’auteure-compositrice Klô Pelgag a fait un raz-de-marée dans les nominations pour le gala de l’ADISQ. Grâce à son magnifique album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, l’artiste voit son projet être nommé pas moins de 16 fois dans différentes catégories.

On se doutait que Klô Pelgag repartirait avec plusieurs nominations pour son album. Mais la voir nommée dans autant de catégories a de quoi faire sourire.

D’abord, au niveau des « nominations artistiques », Klô Pelgag reçoit huit nominations : album de l’année – alternatif, album de l’année - choix de la critique, artiste de l’année avant le plus rayonné hors Québec, auteur-e ou compositeur, compositrice de l’année, collaboration internationale de l’année (avec Pomme), interprète féminine de l’année, spectacle en ligne de l’année – francophone et vidéo de l’année.

Notre-Dame-des-Sept Douleurs est aussi cité pour les arrangements de l’année et la pochette d’album de l’année.

Pour son excellent album, Le ciel est au plancher, Louis-Jean Cormier voit son projet recevoir neuf mentions, dont cinq « nominations artistiques ». Parmi celles-ci, on note album de l’année – adulte contemporain et choix de la critique, artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web, auteur ou compositeur de l’année et interprète masculin de l’année.

Les Cowboys et FouKi

Les Cowboys Fringants sont de leur côté nommés dans un total de sept catégories, en incluant deux nominations industrielles en lien avec leur projet. Le groupe de Repentigny est notamment cité pour l’album de l’année – rock l’artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web, chanson de l’année, groupe ou duo de l’année et spectacle en ligne de l’année – francophone.

Le rappeur FouKi n’est pas en reste, lui qui obtient six mentions pour son projet solo, donc cinq « nominations artistiques » (album de l’année – rap, album de l’année – succès populaire, artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web, chanson de l’année et interprète masculin de l’année).

Pour son projet en duo avec Koriass, pour l’album Génies en herbe, FouKi a également reçu cinq nominations, dont trois « artistiques » (album de l’année – rap, album de l’année, succès populaire, spectacle en ligne de l’année - francophone).

Parmi les autres artistes les plus cités, on retrouve Charlotte Cardin (dix nominations, dont sept « industrielle »), Pierre Lapointe (sept nominations dont trois « industrielles »), Vincent Vallières (cinq nominations), Ariane Moffatt (cinq nominations, dont une « industrielle »), 2Frères (quatre nominations) et Roxane Bruneau (quatre nominations).

Recensement imposant

Dans la catégorie chanson de l’année, on retrouve Faut qu’j’y aille (2Frères), Figée dans le temps (Ludovick Bourgeois), À ma manière (Roxane Bruneau), T’es belle (Cœur de pirate), Où sera le monde? (Marc Dupré), Ciel (FouKi, avec Alicia Moffet), Tokébakicitte (Jérôme 50), Sur mon épaule (Les Cowboys Fringants), Le cœur a ses raisons (Sarahmée) et Homme de rien (Vincent Vallières).

Dans le groupe ou duo de l’année, il y a 2Frères, Bleu Jeans Bleu, Comment Debord, Corridor et Les Cowboys Fringants.

Les prestigieuses catégories interprète féminine et masculin de l’année vont comme suit : Roxane Bruneau, Cœur de pirate, Ariane Moffatt, Klô Pelgag et Guylaine Tanguay, d’un côté, Louis-Jean Cormier, FouKi, Pierre Lapointe, Damien Robitaille et Vincent Vallières, de l’autre.

Enfin, la révélation de l’année sera disputée entre Alex Burger, Comment Debord, CRi, Léa Jarry et Thierry Larose.

En tout, ce sont 119 artistes et 94 artisans ou professionnels qui ont reçu des nominations au gala de l’ADISQ cette année. Malgré la pandémie, le recensement a été aussi imposant que les dernières années. On compte 238 albums, 42 spectacles en ligne et 120 vidéoclips qui ont été recensés durant la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. En tout, 54 Félix seront remis lors des trois galas.

√ La 43 édition du Gala de l’ADISQ, animée pour une 16e fois par Louis-José Houde, sera présentée le 7 novembre.

