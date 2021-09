Le charabia d'Anne Casabonne

Au moment où j’écris cette chronique, la vidéo d’« explications » de la comédienne Anne Casabonne a été visionnée 69 000 fois. C’est plus que les cotes d’écoute de certaines émissions de Télé-Québec !

Après avoir écrit sur Facebook que le vaccin contre la COVID-19 était « une marde », la comédienne a tenu à mettre les choses au clair.

Le seul problème, c’est qu’après avoir visionné sa vidéo de deux minutes, on comprend encore moins où elle veut en venir.

DE QUOI TU PARLES ?

Soyons clairs : j’adore Anne Casabonne comme comédienne. Chaque fois que je la vois à l’écran (La Galère, District 31), elle mord dans ses rôles.

Dans la toute nouvelle série Sans rendez-vous de Radio-Canada (dont j’ai vu les cinq premiers épisodes), elle est excellente dans son rôle de « travailleuse du sexe ».

Mais quand j’entends Anne Casabonne prononcer la phrase suivante, je ne comprends pas de quoi elle parle : « Le 30 août 2021, j’ai décidé de prendre une pause, de me retirer du métier parce que, en tant que comédienne, ça ne me tente pas d’avoir l’air de favoriser un public plus qu’un autre par rapport à son statut vaccinal, de mooner les non-vaccinés et d’en être fiers ou le contraire ».

Mais Anne, qui dans votre métier de comédienne vous demande de montrer vos fesses (mooner) aux non-vaccinés ? Quel producteur ou diffuseur vous demande de prendre position dans le débat sur le vaccin ?

Vous jouez un rôle, vous vous glissez dans la peau d’un autre, en disant les mots d’un autre, qu’est-ce que ça a à voir avec le fait que le public qui vous écoute soit vacciné ou pas ? Personne n’a besoin d’être doublement vacciné pour vous écouter à la télé...

Mais ce n’est pas la seule affirmation surprenante de sa vidéo. La comédienne affirme qu’elle ne visait pas le vaccin en tant que tel, mais plutôt... le statut vaccinal. C’est tout un lapsus, alors !

Pourquoi a-t-elle écrit sur Facebook : « Cette cochonnerie qu’on ose appeler vaccin » ; « L’injection de ce qui semble visiblement être une marde » ; « Une marde de chez marde » ; « Dans les livres de médecine, on se chargera de troquer cette définition (du vaccin) pour celle de la marde, en y incluant tous les variants : bouse, fèces, fouèrra, déjections, excréments, crotte, caca ».

Ça me fait penser à la blague du gars qui a fait un lapsus : il a traité sa belle-mère de « maudite vieille folle », mais en fait, il voulait juste lui dire : « Passe-moi le sel ».

FAUSSE NOUVELLE

J’ai beaucoup lu sur les médias sociaux qu’Anne Casabonne était « brimée dans sa liberté d’expression ».

Mais contrairement à ce que certains (comme le doc Mailloux) ont propagé, elle n’a pas perdu son contrat avec Accès pharma (elle n’était déjà plus leur porte-parole) et elle n’a pas perdu son agent (c’est elle qui a décidé de prendre une sabbatique).

Casabonne est libre d’exprimer ce qu’elle veut sur sa page Facebook personnelle. Et ceux qui la lisent sont libres de trouver que c’est du gros n’importe quoi.

Il n’y a pas de vaccin contre l’incohérence.