Les non-vaccinés épuisent les médecins

Samedi dernier, le quotidien britannique The Guardian a publié un texte très intéressant sur les travailleurs de la santé.

Plus particulièrement sur leur fatigue, leur épuisement mental.

DES CHAMPS DE BATAILLE

Savez-vous ce qui déprime le plus les travailleurs de la santé ? Ce qui les épuise le plus, ce qui mine le plus leur moral, ce qui les pousse même à faire des burn-out ?

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas le nombre d’heures qu’ils doivent travailler ni le nombre de patients qu’ils doivent voir chaque jour, non.

C’est de traiter des personnes non vaccinées.

Ça, ça les fout à terre.

« Il n’y a rien de plus décourageant que de voir une personne se retrouver aux soins intensifs parce qu’elle a refusé un vaccin qui était disponible gratuitement et dont l’efficacité est scientifiquement prouvée », de dire une urgentiste de Houston.

« J’ai été 12 ans dans l’armée et dans le cadre de mes missions, j’ai reçu tous les vaccins possibles et impossibles, de dire une chirurgienne de l’Arizona. C’est extrêmement frustrant de voir autant d’individus tourner le dos à la science. Par leur irresponsabilité, ces gens transforment nos urgences en champs de bataille... »

Le plus dur, pour les travailleurs de la santé formés pour soigner les malades, est d’annoncer à des personnes en attente d’une chirurgie qu’ils ne pourront pas se faire opérer, car les ressources de l’hôpital sont mobilisées par des non-vaccinés qui remplissent les urgences.

Imaginez...

« Je sais que vous êtes une citoyenne responsable qui est double-vaccinée et qui a respecté toutes les consignes, mais vous devez attendre et prendre votre mal en patience, car on doit s’occuper d’une personne qui se foutait de la pandémie, qui se moquait des médecins, qui ridiculisait les experts de la santé publique et qui n’a jamais levé le petit doigt pour protéger les autres.

« Soudainement, à cause de sa propre incurie, cette personne qui ne pensait qu’à son nombril et qu’à ses droits a besoin de mes connaissances et de mon expertise... »

VOUS N’ÊTES PAS TANNÉS ?

De dire une psychiatre de Philadelphie qui traite les travailleurs de la santé au bout du rouleau :

« C’est difficile pour les médecins et les infirmières de traiter des malades non vaccinés : ils ont l’impression de risquer leur vie et celle de leur famille pour des gens qui se foutent royalement d’eux... »

Je sais ce que certains d’entre vous pensent : « Es-tu en train de nous dire, Richard, que les médecins devraient cesser de traiter les fumeurs, les gens qui ne font pas attention à ce qu’ils mangent ou les individus qui ne font pas d’exercice, sous prétexte qu’ils n’ont pas de saines habitudes de vie et qu’ils sont irresponsables ? »

La réponse à cette question est simple : non.

Primo, je n’ai jamais dit qu’on ne devrait pas traiter les non-vaccinés.

Et secundo : si tu passes tes journées assis sur ton sofa à téter ta bière et à manger des crottes de fromage, tu mets seulement ta santé en danger, pas celle de tout le monde autour de toi !

Je dis seulement : vous n’êtes pas tannés de faire chier tout le monde, maudits antivax ?