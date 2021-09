Manifestations autour des écoles: une loi spéciale avant que ça dégénère, réclame les directions

Il est grand temps que Québec adopte une loi spéciale pour interdire les manifestations autour des écoles avant que ça dégénère, a appelé le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDEE) mercredi matin.

• À lire aussi: Manifs près des écoles: Legault veut faire adopter une loi spéciale jeudi

• À lire aussi: Une loi spéciale au Québec pour limiter les antivax

«Le plus vite possible on aura une action gouvernementale pour une loi spéciale, le mieux ce sera [...] pour garantir la sécurité de nos élèves», a plaidé Nicolas Prévost au microphone de Philippe-Vincent Foisy à QUB radio.

Cette sortie survient au lendemain d’une nouvelle manifestation organisée mardi midi devant une école de l'arrondissement de Montréal-Nord, où des militants antivaccins ont été confrontés par des parents excédés.

M. Prévost était de passage à QUB radio juste avant que le premier ministre du Québec, François Legault, dise à l'Assemblée nationale qu'il compte déposer dès jeudi un projet de loi spéciale pour empêcher les manifestations anti-vaccins à proximité des écoles et des hôpitaux.

«Pour les parents, on a toujours le même message: on ne règle pas les choses par la violence, mais on voit quand même la patience des gens qui s’effrite. Pour éviter d’en arriver là, il faut des actions concrètes de la part du gouvernement», a commenté M. Prévost, alors qu’une autre manifestation se préparait mercredi midi.

En attendant, ce dernier assure que les écoles sont prêtes à faire face à d’éventuels débordements. Nicolas Prévost a aussi indiqué que le mot d’ordre donné aux élèves est d’ignorer les manifestants qui perturbent les écoles.

«Tout le monde le dit, c’est inacceptable, c’est inconcevable qu’il y ait des manifestations devant nos établissements scolaires. Nos élèves n’ont pas à subir ça, le personnel non plus», a dénoncé le président de la FQDEE.

M. Prévost va jusqu’à plaider pour une interdiction de tout type de manifestation aux abords des écoles, qu’elles soient liées à la COVID-19 ou à d’autres revendications.

«Les directions d’écoles, les équipes-écoles, les élèves se passeraient bien d’actes de ce genre-là, de manifestations devant leurs établissements. On a beaucoup d’autres priorités à gérer en ce moment que de s’occuper d’un climat qui n’est pas très agréable autour de nos écoles», a-t-il soutenu.

«Je crois que les manifestations, ça n’a pas sa place autour des écoles», a ajouté Nicolas Prévost en guise de conclusion.