NASCAR Pinty's: trois pilotes pour un titre

Pour une quatrième année consécutive, la série NASCAR Pinty’s va consacrer en fin de semaine un champion provenant du Québec.

Le lauréat sera connu à l’issue des trois dernières épreuves de la saison qui seront disputées sur le circuit ovale de Delaware, en banlieue de la ville de London, en Ontario.

Le titre se jouera entre les Québécois Alexandre Tagliani, Louis-Philippe Dumoulin – départagés par 11 points au classement cumulatif – et Andrew Ranger qui, malgré un retard important de 36 points, a toujours des chances mathématiques de soulever le trophée de champion.

Initialement, le complexe de Delaware devait être le théâtre de la 11e et dernière étape de la saison, mais l’annulation des deux courses prévues à Vallée-Jonction à la fin du mois d’août et d’une autre à Flamboro à la mi-septembre, a forcé l’ajout de deux épreuves au calendrier.

La première (125 tours) à Delaware, une piste d’un demi-mille, aura lieu vendredi soir à 21 h, alors que les deux autres seront présentées au même endroit dimanche en fin de journée à 15 h 55 (125 tours) et à 17 h 20 (150 tours) respectivement.

« Une position privilégiée »

Tagliani vise une première couronne dans la série NASCAR Canada, lui qui a été vice-champion il y a trois ans. Il tentera de succéder à Ranger (2019), Dumoulin (2018) et Alex Labbé (2017) couronnés au cours des récentes années. En raison de la pandémie, la saison 2020 a été limitée à six courses, toutes disputées sur piste ovale en Ontario, et il a été convenu qu’il n’y aurait pas de champion.

« J’ai déjà vécu de telles situations dans ma carrière, a relaté Tagliani en entrevue au Journal. Je ne changerai pas ma façon de piloter. Une avance de 11 points me place dans une position privilégiée. Moi je ne pourchasse personne, ce sont plutôt les autres qui me courent après... On a quand même trois courses à faire en fin de semaine, alors je ne prends rien pour acquis. »

Les voitures de la série NASCAR Pinty’s ont roulé pour la dernière fois au circuit de Delaware en 2017 et Tagliani s’était classé deuxième derrière Labbé.

Jamais deux sans trois

Dumoulin, lui, tentera de remporter un troisième titre dans la série canadienne après l’avoir acquis en 2014 et il y a trois ans. En 2018 d’ailleurs, il s’était présenté au circuit de Jukasa avec une mince avance de quatre points devant ce même Tagliani, mais il a tenu le coup même s’il a dû se contenter de la dixième position à l’arrivée.

« Tout est possible, a indiqué le Trifluvien. J’ai une bonne voiture et surtout une équipe qui a appris à gagner. Jamais deux sans trois », renchérit-il.

Si Dumoulin est conscient que le peloton est très relevé et que d’autres ténors de la compétition veulent boucler la saison sur une bonne note.

« Je pense notamment, dit-il, à tous ces pilotes locaux qui connaissent le circuit à fond. »

« Le tout pour le tout »

Ranger, lui, compare sa présence à une partie de poker.

« Je vais y aller... all in, avoue-t-il. Ça va prendre un miracle pour arriver à mon but ultime. Mais je joue le tout pour le tout. On ne sait jamais. »

Le pilote de Roxton Pond a remporté la dernière épreuve de la série disputée au circuit ovale de Flamboro le 12 septembre. De quoi le rendre enthousiaste pour la suite des choses.

Non seulement Ranger espère devenir le deuxième pilote dans l’histoire de la série à remporter quatre championnats (pour égaler le record appartenant à l’Ontarien Scott Steckly), mais il pourrait aussi rafler un deuxième titre en... deux semaines.

Samedi dernier, au circuit Area 27 en Colombie-Britannique (un tracé dessiné par Jacques Villeneuve), il a été couronné champion de la nouvelle série de stock-car SR1. Cette récompense lui permettra de renouer avec la série des Camionnettes NASCAR Camping World pour une course la saison prochaine, probablement au circuit de Martinsville, en Virginie.

Une victoire vaut 43 points en série Pinty’s. Le deuxième à l’arrivée en récolte 42 et ainsi de suite pour les autres pilotes qui prendront le départ. En plus, le vainqueur obtient trois points bonis. Un point additionnel est décerné à celui qui mène le plus de tours et un dernier point est attribué à quiconque complétera au moins un tour en tête. Le maximum de points est donc de 48 à chaque épreuve.