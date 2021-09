Otogo: la nouvelle plateforme par excellence pour trouver un véhicule d’occasion sur le Web

Vous êtes à la recherche d’une voiture d’occasion et vous ne savez pas par où commencer? Pas de problème! Rendez-vous sur Otogo.ca, la toute nouvelle plateforme 100 % québécoise, propulsée par le Guide de l’auto, qui vous permettra de réaliser des recherches en profondeur pour trouver ce type de véhicules sur le Web!

En effet, grâce aux nombreuses fonctionnalités dont elle est dotée, cette plateforme vous aidera à préciser et personnaliser votre recherche selon vos besoins.

GALERIE DE PRODUITS

Features (infos à venir)

(titre + courte description + lien)

Les premiers à analyser les véhicules au retour de location

Les concessionnaires ont le privilège de mettre la main sur ceux qui répondent aux plus hauts standards de l’industrie en termes de véhicules d’occasion, tandis que les voitures qui présentent certaines défaillances sont envoyées à l’encan, où grossistes et particuliers peuvent les acheter ou les revendre.

Il est donc tout à votre avantage de faire appel à un concessionnaire pour trouver votre véhicule, par exemple, en consultant les 26 000 inscriptions présentement affichées sur otogo.ca.

La meilleure garantie dans le marché d’occasion

En plus de vous offrir le meilleur rapport qualité/prix, la plateforme vous offre la meilleure garantie dans le marché d’occasion, contrairement à la plupart des sites de vente de ce type de voitures, qui n’en offrent malheureusement souvent aucune.

En faisant appel à Otogo, vous bénéficiez d’une garantie satisfaction de 10 jours, alors que certains grossistes limitent la leur à seulement 7 jours!

Faites confiance à votre instinct

Simple, épurée et intuitive, cette plateforme Web vous permet de parcourir les différentes sections de manière fluide. Il ne vous restera plus qu’à vous laisser charmer par l’une d’entre elles!

TUILE VIDÉOS/PHOTOS

Vidéos (infos à venir)

(courtes descriptions)

Approuvé par les experts

Lancée par le Guide de l’auto, Otogo.ca propose également des contenus de pro: conseils d’experts, blogue et articles sont mis à votre entière disposition afin de vous aider à en apprendre plus sur l’industrie de l’automobile et ainsi prendre la meilleure décision selon votre situation.

Demandez et vous recevrez!

En navigant sur Otogo.ca, vous trouverez rapidement le type de véhicule que vous recherchez en sélectionnant la thématique qui vous convient le mieux.

CARROUSEL INSPIRATION

Un plus pour l’économie locale

En plus de faciliter vos recherches en termes de véhicules d’occasion, la plateforme soutient l’économie locale en agissant en tant que portail pour pas moins de 850 PME québécoises, qui génèrent plus de 35 000 emplois partout dans la province.

Pour vos recherches de véhicules d’occasion, faites appel à otogo.ca, une plateforme 100 % québécoise fièrement conçue pour répondre aux besoins des gens d’ici.