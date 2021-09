Québec solidaire veut connaitre le coût maximal du troisième lien

Pressé de questions par Gabriel Nadeau-Dubois, François Legault a soigneusement évité de fixer un prix plafond pour le projet de tunnel Québec-Lévis.

« J'ai une question très, très simple pour le premier ministre du Québec : j'aimerais qu'il nous dise quel est le montant maximal qu'il est prêt à débourser pour construire son troisième lien », a répété en chambre le leader parlementaire de Québec solidaire, mercredi matin.

Trois fois plutôt qu’une, le premier ministre a refusé net d’établir une limite budgétaire pour le projet de 3e lien.

La veille, en réagissant aux résultats de l’élection fédérale, le chef caquiste a affirmé que son gouvernement réalisera son projet de tunnel avec ou sans l’argent d’Ottawa. Québec réclame 40 % de financement fédéral, sur un projet dont les coûts devraient se situer entre 6 et 10 milliards $. Pour l’instant, Justin Trudeau n’a démontré de l’ouverture que pour le volet transport en commun du projet, sans promettre quoi que ce soit.

Une « obsession » dit QS

« Pour le troisième lien, il prend les Québécois pour une carte de crédit, a réagi M. Nadeau-Dubois. Quatre milliards de plus, ce n'est pas grave : c'est les générations futures qui vont payer le coût écologique et financier de ses obsessions. »

Plutôt que de répondre directement à la question, François Legault a saisi l’occasion pour rappeler que la semaine dernière, le nouveau chef parlementaire de Québec solidaire a fait peu de cas de la défense des champs de compétence du Québec.

« Si j'écoutais Québec solidaire, on fermerait la place ici », a lancé M. Legault.

« M. le Président, s'il y avait des Olympiques du détournement de sujet, le premier ministre viendrait de gagner la médaille d'or », a répliqué le député solidaire de Gouin.

Le chef caquiste a conclu la joute oratoire en accusant Québec solidaire de nier les problèmes de circulation entre Québec et Lévis. M. Legault a écorché les libéraux au passage, en leur reprochant d’avoir désormais ni position, ni proposition à ce sujet.

« Quand on sait que le premier ministre du Québec pense que le tunnel caquiste va être bon pour l'environnement, on comprend qu'on part de loin en matière d'environnement », a plus tard rétorqué la députée libérale Isabelle Melançon.