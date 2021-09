Sherbrooke: premiers engagements des candidats à la mairie

Éclipsée par l'élection fédérale, il aura fallu attendre au sixième jour de la campagne électorale municipale pour entendre les premiers engagements de la part des candidats à la mairie de Sherbrooke.

Luc Fortin promet d’améliorer le fonctionnement du conseil municipal. Il propose pas moins de 18 mesures pour le rendre plus efficace et transparent, comme réévaluer la pertinence de tous les comités, revoir le rôle de la présidence du conseil, favoriser la conciliation famille-politique et sonder la population une fois par année sur les services de la Ville.

«C’est important de définir comment on va travailler ensemble avant de parler de ce qu’on va accomplir ensemble», a indiqué M. Fortin, mercredi.

De son côté, l'équipe de Sherbrooke citoyen et leur cheffe Évelyne Beaudin s'engagent à investir près de 1 million $ pour la construction d'une piste de véloparc urbain.

«On pourrait éventuellement en avoir dans différents secteurs de la Ville, mais on va commencer par une plus centrale accessible à tous les niveaux. On va consulter la population sur l’endroit idéal», a assuré Mme Beaudin.