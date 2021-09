Trois corps, dont ceux de deux enfants, retrouvés inanimés à Gatineau

Les corps de trois personnes inanimées, dont ceux de deux enfants, ont été retrouvés mercredi dans une maison du secteur Aylmer, à Gatineau, en Outaouais.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a ouvert une enquête sur ces trois morts suspectes.

Le drame s’est déroulé dans une résidence de la rue Dunkerque. Peu après 14 h, des policiers se sont présentés sur place pour faire une vérification de bien-être, selon les détails partagés en soirée, dans un communiqué.

«Sur les lieux, ils ont découvert trois personnes inanimées, soit un adulte et deux enfants. Les décès ont été constatés», a indiqué la police, qui a déployé un poste de commandement et son service d'identité judiciaire pour déterminer les causes et les circonstances entourant ces morts suspectes.

«Les démarches d'enquête se poursuivent. Une expertise de la scène sera notamment réalisée au cours de la soirée», a indiqué le SPVG.