Trudeau doit s'excuser

Déclencher une élection en pleine pandémie au beau milieu de l’été, en voulant prendre de vitesse ses adversaires, était vraiment cynique, opportuniste et, au final, inutile.

Il nous a fait perdre 612 millions $, il a divisé la population sur des enjeux importants. Il a pensé à lui et à son parti plutôt que d’agir en homme d’État responsable.

Le Bloc solide

La protection de la langue française, de l’identité et de l’autonomie est importante au Québec. Le Bloc est le seul parti à défendre le caractère unique de la nation québécoise et les Québécois lui font confiance pour cela.

On aurait tort de minimiser le tout et de réduire ces 34 sièges aux insultes d’une modératrice. Il faut donner le crédit à Blanchet qui a su se tenir debout et exprimer de manière consensuelle l’indignation, la colère et la fierté québécoise devant l’establishment canadien.

Cela dit, l’erreur de M. Blanchet est d’avoir rêvé trop grand avec 40 sièges. Avec cet appel de François Legault à voter conservateur, qui leur donnait un vent de face, les bloquistes ont encore moins de raisons d’être déçus. Et ceux qui crucifient le Bloc à 34, je n’ose pas imaginer leur jugement de Jagmeet Singh avec un famélique 25 députés dans le grand Canada...

Legault gagne et perd

Legault a obtenu le gouvernement minoritaire qu’il souhaitait. Avec le duo très centralisateur NPD/Libéral, la présence forte du Bloc sera d’autant plus importante pour faire des gains pour le Québec.

Par contre, malgré sa popularité, l’appel du PM à voter conservateur n’a pas été entendu. C’est une tache à son dossier, quoi qu’il en dise.

Merci aux Beaucerons et Torontois

Les Beaucerons ont envoyé un message clair à Maxime Bernier qui n’est même pas passé proche de l’emporter dans son fief. On remercie finalement les Torontois qui ont donné moins de 10 % à la cheffe des verts. Bon débarras, ce parti mérite mieux.