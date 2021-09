Véronique Cloutier se venge de Pierre Hébert

Véronique Cloutier s’est vengée de Pierre Hébert, qui a fait courir le bruit qu’elle était enceinte d’un quatrième enfant alors qu’il la remplaçait à son émission à Rouge FM.

Véronique Cloutier a ainsi réquisitionné un petit appareil servant à faire de la publicité aérienne. Elle a fait inscrire sur la banderole «Mange de la marde Pierre!». Dans une vidéo, on la voit sur la piste et elle s’adresse à Pierre Hébert quand l’avion passe au-dessus de sa tête pour lui dire que l’heure de sa vengeance a sonné!

Il est facile de croire que beaucoup de gens se sont sûrement interrogés à savoir quel Pierre s’était ainsi mis les pieds dans les plats...

À son retour à la barre des Fantastiques, Véro avait indiqué qu’elle avait passé deux semaines à imaginer comment elle pourrait lui remettre la monnaie de sa pièce, des gens ayant cru à la supercherie avancée par Pierre Hébert. L’humoriste avait même poussé la blague en organisant un faux shower de bébé pour Véro.

On a convié Pierre Hébert à une réunion, mais c’était un prétexte pour qu’il voie passer l’avion avec la banderole l’envoyant promener, ce qui l’a fait bien rigoler.

«C’est écoeurant, c’est drôle», peut-on l’entendre dire dans une vidéo captée lors du passage de l’appareil au-dessus du carrefour du boulevard René-Lévesque Est et de l'avenue Papineau, près du pont Jacques-Cartier.

«J’imagine tous les autres Pierre autour, qui sont un peu paranos. [...] Il y a quelqu’un actuellement qui s’appelle Pierre, qui a une mauvaise journée, ou genre il a eu des menaces, et là il fait: "On est rendus à une étape supérieure!"» a-t-il ajouté en boutade et disant souhaiter que l’avion repasse. Ce qui est d'ailleurs arrivé.

Pierre Hébert a ensuite demandé qui avait payé pour cette blague. «Est-ce qu’on sait si c’est Véro qui a payé ou la station?» dit l’humoriste, à qui quelqu’un répond que la facture est allée à la station.

«C’est la station, c’est ça, ça c’est du Véro!» enchaîne Pierre Hébert.