Assurance maladie: la loi couvrant les enfants migrants entrée en vigueur

Les enfants nés de parents au statut migratoire précaire seront dorénavant admis au régime d’assurance maladie et au régime général d’assurance médicaments.

La loi adoptée en juin dernier par l’Assemblée nationale est entrée en vigueur mercredi et concerne les enfants accompagnant des parents ayant un permis d’études, de travail, de visiteur de plus six mois ou carrément sans statut légal.

Ainsi, quelque 4500 enfants seront admissibles chaque année à une couverture médicale, qu’ils soient nés au Québec ou non, selon un communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux.

La pièce législative abolit également le délai de carence pour les enfants mineurs, ce qui permettra annuellement à près de 10 000 enfants de bénéficier plus tôt de l’assurance maladie du Québec.

«Les changements qui entrent en vigueur aujourd'hui permettront d'offrir à tous les enfants du Québec un meilleur accès aux services fournis par notre système public de santé et de services sociaux, sans discrimination fondée sur le statut de leurs parents», a indiqué Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

«Je suis très heureux qu'enfin, chaque enfant puisse avoir accès gratuitement aux soins et aux services de santé dont il a besoin», a réagi Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant.