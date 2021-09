Belichick traitait Brady comme un «gamin»

Il semblerait que l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, n’a jamais évolué dans sa façon de traiter Tom Brady, malgré le fait que les deux hommes se sont côtoyés pendant 20 ans.

C’est ce qu’a affirmé l’entraîneur personnel et partenaire d’affaire du quart-arrière de 44 ans, Alex Guerrero, au quotidien «Boston Herald».

«Je pense que ses émotions ou ses sentiments n’ont jamais évolué avec l’âge, a-t-il dit. Je pense qu’avec le temps, alors que Tom atteignait la fin de la trentaine ou le début de la quarantaine, Bill essayait toujours de le traiter comme le gamin de 20 ans qu’il avait repêché. Tous les joueurs, je pense, réalisaient que Tom était différent.»

Brady a amorcé sa carrière chez les «Pats» en 2000. Il est devenu le partant de l’équipe en 2001 et a remporté six Super Bowl avec celle-ci. Il a ensuite quitté la Nouvelle-Angleterre lors de l’entre-saison 2020 et s’est joint aux Buccaneers de Tampa Bay, où il a mis la main sur sa septième bague de champion.

La semaine prochaine, Brady sera de retour à Foxborough pour la première fois depuis qu’il a quitté les Patriots. Ce sera d’ailleurs l’occasion pour lui de vaincre toutes les équipes de la NFL au moins une fois.

«Je suis persuadé qu’il s’agit d’une superbe opportunité pour moi de revenir à un endroit que je connais très bien. Ce sera une grande journée pour le football», avait-il dit en mai dernier, lorsque questionné sur son premier match en carrière contre son ancienne équipe.