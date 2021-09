«Bye Bye Confinement!?»: des dessins pour rire de la pandémie

La pandémie... on peut aussi en rire. C’est ce que propose avec humour le livre de dessins «Bye Bye Confinement!?» dévoilé, jeudi, au Musée de la civilisation, à Québec.

Dès le début de la COVID-19, Geneviève Boivin a perdu temporairement son emploi de graphiste dans une boîte de communication. Il fallait bien occuper son temps; elle s’est donc lancée comme défi de créer une illustration amusante par jour en visant simplement les réseaux sociaux, «juste pour rigoler entre amis».

Mais voilà que ses dessins ont vite capté l’attention de Septembre Éditeur qui lui a proposé d’en faire un livre.

«Moi, une auteure!», s’est alors exclamée avec enthousiasme celle qui se cherchait justement un projet artistique pour souligner ses 50 ans.

Dans «Bye Bye Confinement!?», on retrouve une grande sélection de dessins, de souvenirs et d’anecdotes pandémiques. L’auteure dit avoir privilégié un ton «positif, drôle, réconfortant et rassembleur».

«Si cette publication peut procurer autant de plaisir aux lecteurs que moi j’en ai eu à dessiner, je serai très heureuse. Comme artiste et auteure, mais aussi comme citoyenne! Nous sommes tous dans le même bateau, alors apporter un peu de réconfort et de couleur avec quelques coups de crayon, c’est ce qui m’anime le plus».

Son éditeur, lui, a salué sa «résilience face à l’adversité».

Lancement public

Le lancement «Bye Bye Confinement!?» aura lieu le 28 septembre, au Musée de la civilisation, qui soutient le projet.

Le public pourra alors se procurer le livre, mais aussi l’un des dessins «pandémiques-sympathiques» de Geneviève Boivin lors d’un encan silencieux au profit de la Fondation du Musée de la civilisation. Une vingtaine d’œuvres originales seront ainsi offertes aux enchérisseurs.

Pour Stephan La Roche, président-directeur du Musée de la civilisation, «cette magnifique publication s’inscrit dans notre projet "Documentez la pandémie" qui répondait à un devoir de mémoire».

Par ailleurs, ce dernier n’a pas manqué de souligner le succès de fréquentation cet été du Musée de la civilisation, «qui aura roulé à pleine capacité avec un total de 95 000 visiteurs». Il a aussi mentionné que quatre nouvelles expositions seront proposées au cours des prochaines semaines.