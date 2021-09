Comment aider les hommes en détresse?

Alors que les meurtres et les féminicides se multiplient au Québec, on recense qu'un homme sur cinq à Montréal est en détresse psychologique. «C’est très élevé, et ça s’accompagne de risques», souligne Geneviève Landry, directrice générale d'Entraide pour Hommes.

• À lire aussi: Possible drame familial à Gatineau: les victimes sont un père et ses deux filles

Mme Landry note qu'avec le contexte pandémique, il y a eu une augmentation de cette détresse-là.

«Dans la majorité des homicides conjugaux et familiaux, il y a une arrestation policière, et moi ce que je pense qu’il devrait y avoir une évaluation systématique de la dangerosité de cet homme-là, que ce soit au niveau du suicide ou de l’homicide», dit-elle. «Dans beaucoup trop de cas, cet homme est laissé à lui-même.»

Mme Landry prône l’évaluation systématique au Québec et l’émergence des cellules d’intervention rapide.

«La violence conjugale et ces homicides-là, on ne les réglera pas tout seuls», martèle-t-elle. «Donc c’est important que les organismes, le DPCP, bref, tous les acteurs concernés par ce cas-là puissent s’asseoir ensemble, discuter du cas et installer un filet de sécurité.»

Des signaux alarmants

Mme Landry souligne que les changements de comportement brusque et l'agressivité sont à surveiller.

«Bien souvent, on va voir une rupture amoureuse, une séparation récente qui est non acceptée par cet homme-là», dit Mme Landry.

«On va voir un changement très brusque de comportement, c’est-à-dire que du jour au lendemain, on ne le reconnait pas. Lorsqu’on se dit ''ben voyons donc, il a donc bien changé, il est devenu donc bien agressif tout d’un coup'' et on va voir une escalade au niveau des gestes de violence, au niveau du harcèlement, au niveau des menaces.»

Pour ceux et celles qui auraient besoin d'aide, l’association À cœur d’homme regroupe tous les organismes pour conjoints violents au Québec. On peut trouver des ressources dans la section Besoin d'aide du site web.