Coup de filet contre des trafiquants de drogue opérant dans les Laurentides

Les policiers ont porté un dur coup à des trafiquants de stupéfiants qui opéraient dans les Laurentides. Huit d’entre eux ont été arrêtés et d’importantes quantités de stupéfiants ont été saisies, mercredi.

L’opération menée par l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Rive-Nord a réalisé six perquisitions au cours de la journée, soit trois dans des résidences et trois autres dans des véhicules, à Sainte-Adèle et à Saint-Jérôme.

Celles-ci ont permis la saisie de plus de 1,5 kg de cocaïne, une centaine de sachets contenant des roches de crack, plus de 1800 comprimés de méthamphétamine, 2,5 kg de cannabis, 200 grammes de haschich, 240 grammes de champignons magiques, plus de 11 000 $ en argent comptant, ainsi qu’une arme à feu avec un chargeur et des munitions.

Cette opération était le fruit d’une enquête amorcée au mois de mai dernier. Au total, une trentaine de policiers ont participé à la frappe.