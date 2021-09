Des applis qui facilitent le magasinage

Des centaines d’applications veulent faciliter votre magasinage. Quelques-unes se démarquent du lot.

On peut tout acheter avec son téléphone. Et, surtout, économiser.

On a choisi quelques applications parce qu’elles sont gratuites et presque toutes offertes sur les plateformes iOS Apple et Android.

Couponnage

Flipp : Regroupe des coupons rabais des grandes bannières. On sélectionne les rabais qui nous intéressent par magasin ou dans une liste. Service d’alertes ; partage de coupons avec des amis.

► Flipp.com

MesPromos : Affiche les meilleurs soldes de marchands et de produits québécois. Propose des recettes dont les ingrédients sont en solde. Service d’alertes.

► Mespromos.ca

Reebee : Regroupe toutes les circulaires des grandes bannières, permet de trouver des articles en magasin ou de construire des listes synchronisées. On filtre ses circulaires préférées par catégorie ou par produit.

► Reebee.com

Remises en argent

AmiKash (+ extension Chrome, Firefox, Safari) : Ce site québécois permet d’acheter (par thème ou 100 % québécois) sur les sites des 349 marchands partenaires (bannières québécoises ou multinationales). À chaque transaction, le marchand remet une récompense à AmiKash, qui en partage une partie avec vous. Les rabais varient entre 1 % et 5 %, parfois jusqu’à 17 %. Dès que votre cagnotte atteint 50 $, vous pouvez demander un chèque.

► Amikash.ca

Checkout51 : Chaque jeudi, l’application crée une liste de nouvelles offres (grandes bannières et indépendants). Les rabais varient généralement entre 50 cents et 4 dollars. Vous achetez, vous photographiez votre reçu et l’application vous crédite une remise. À partir de 20 dollars, vous pouvez réclamer un chèque.

► Checkout51.com

Save.ca : Cet agrégateur de circulaires des grandes bannières affiche de nouvelles offres chaque lundi. Création de listes de magasinage. Centralise vos programmes de fidélité. Accumulez vos remises avec la photo du reçu de caisse et réclamez votre argent par PayPal dès que vous avez 5 dollars dans votre compte.

► Save.ca

Meilleur prix

Honey (extension Chrome, Firefox, Safari) : Trouve les codes promotionnels les plus avantageux de 30 000 boutiques en ligne canadiennes et internationales. Service d’alertes. Transforme les remises en argent des commerçants en cartes-cadeaux. Honey affirme générer 177 $ d’économies annuelles moyennes et 17,9 % de rabais moyens.

► Joinhoney.com

Location de vêtements

Chic Marie (en ligne seulement) : Service de location de vêtements de designers québécois. À partir de 65 dollars par mois, vous choisissez trois morceaux. Vous les retournez dans la boîte d’expédition. Vous pouvez recommencer jusqu’à trois fois par mois. Service d’assurance pour taches et bris mineurs (5 dollars, mensuel).

► Chicmarie.com

Vêtements usagés

Beau People Vintage (en ligne seulement) : Site web québécois de vente de vêtements et accessoires, sélectionnés pour leur qualité.

► Beaupeoplevintage.com

Upcycli : Friperie en ligne québécoise pour femmes, hommes et enfants. On y achète et on y vend, pour récupérer ou livrer soi-même ou par la poste chez les autres utilisateurs.

► Upcycli.ca

Voyage

Hopper : Application québécoise d’achat de billets d’avion, de location de voitures et de chambres d’hôtel. Vous suggère d’attendre le meilleur moment pour transiger et obtenir le meilleur prix ! Hopper se targue d’avoir une précision à 95 % et d’avoir généré 3,9 milliards de dollars d’économies pour ses 60 millions d’usagers.

► Hopper.com