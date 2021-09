Des «radars vivants» pour inciter les automobilistes à lever le pied

Des «radars vivants» ont été utilisés jeudi, à Laval, pour sensibiliser les automobilistes à ralentir dans les zones scolaires.

• À lire aussi - Cellulaire au volant: tous les corps policiers font front commun

La campagne de sécurité aux abords des établissements scolaires «Débarque-moi en toute sécurité!» permet de déployer, sur des sacs à dos d’enfants, un radar et un panneau affichant la vitesse des automobilistes. Les sacs à dos ont été créés par l’entreprise Trafic Innovation.

Courtoisie | Police Laval

Deux radars vivants ont été utilisés durant la période de la rentrée scolaire 2021, dont jeudi matin devant l’école Paul-VI du boulevard Samson. Les jeunes sont toujours accompagnés d’un policier pour s’assurer que l’opération se déroule en toute sécurité.

«Utilisés de manière préventive, ils attirent l’attention des conducteurs et les incitent naturellement à réduire leur vitesse, a indiqué le Service de police de Laval, dans un communiqué. Le panneau affichant la vitesse permet également de réaliser, en un coup d’œil, l’importance d’être vigilant et attentif lorsque l’on est au volant. Ce concept a également permis des discussions avec les parents, les élèves et les passants sur les comportements sécuritaires à adopter près des écoles.»

Courtoisie | Police Laval

Depuis le début de l’année scolaire, les policiers ont fait plus de 260 visites de zones scolaires aux abords de 67 écoles.

Dans le cadre de sa campagne annuelle de sécurité aux abords des zones scolaires, votre Service de police innove en développant des 𝙧𝙖𝙙𝙖𝙧𝙨 𝙫𝙞𝙫𝙖𝙣𝙩𝙨!



➡ Apprenez-en ➕ sur ce concept novateur : https://t.co/x7JS6eoyKk 🎒 pic.twitter.com/sXz19Io6Xl — Police Laval (@policelaval) September 23, 2021

D’autres phases de la campagne de sensibilisation sont prévues en novembre, en février et en avril.

À VOIR AUSSI...