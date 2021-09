Éclosion dans une école de Montréal: une enseignante antivaccin s’expose à «des conséquences», prévient Roberge

Le ministre Jean-François Roberge promet que l’enseignante antivaccin qui n’aurait pas respecté les règles sanitaires dans une école de Montréal, fermée en raison d’une éclosion, sera rencontrée par son employeur et s’expose à «des conséquences». Le Parti libéral réclame la vaccination obligatoire des profs.

«On devrait faire une chose, protéger nos touts-petits, mais par manque de courage, ça n’a pas été fait!», a pesté jeudi la député libérale Marwah Rizqy à l’Assemblée nationale.

Des dizaines de jeunes ont été contaminés lorsqu'ils étaient en classe à l’école primaire Saint-Émile forçant la fermeture de l'établissement jusqu’à mardi prochain et le retour de l'apprentissage à la maison.

L'enquête ne dévoile pas pour l'instant qui est responsable de cette éclosion, mais le comportement d'une enseignante opposée à la vaccination est remis en question par les élèves et les parents. Cette enseignante d'arts plastiques aurait côtoyé plus de 75% des personnes contaminés.

Le ministre de l’Éducation s’est dit «choqué» par cette histoire. «Je trouve ça très inquiétant. On a communiqué ce matin avec l’employeur, le Centre de service scolaire de Montréal, pour s’assurer que cette enseignante-là allait être rencontrée. On nous a garanti que cette enseignante serait rencontrée et que si ça s’avère, il y aurait des conséquences».

Ne pas respecter les mesures sanitaires, c’est un geste «dangereux», soutient Jean-François Roberge. Le ministre n’a pas voulu s’avancer sur les sanctions qui pourraient s’appliquer à la prof, si son employeur juge qu’elle n’a pas suivi les consignes de la santé publique.

«Ce n’est pas optionnel de suivre les consignes et de protéger les élèves», a-t-il insisté. Le ministre Roberge signale que pour l'instant, la Santé publique ne recommande pas la vaccination obligatoire des enseignants.

Pour l’opposition officielle, cette situation démontre que le gouvernement a erré en refusant d’imposer la vaccination obligatoire dans le réseau de l'Éducation.

– Avec TVA Nouvelles