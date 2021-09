Intelligence énergétique: nouvelle collaboration pour Hilo

La filiale d’Hydro-Québec, Hilo, va collaborer avec trois promoteurs immobiliers pour construire des bâtiments et des quartiers intelligents, a annoncé l’entreprise jeudi.

Le service de gestion intelligente de la consommation énergétique résidentielle, lancé il y a un an, collabora notamment au quartier «Metta», un projet dans le secteur de Sainte-Dorothée à Laval; aux maisons solaires carboneutres et écologiques d’iLand, à Val-David, dans les Laurentides; et à plusieurs projets de SMB Dallaire dans la grande région de Québec.

La solution de l’entreprise est aussi désormais offerte aux immeubles de cinq logements et plus et offrira sous peu des services aux entreprises pour les aider à réduire les coûts liés à la consommation d’énergie et à leurs émissions de GES. D’autres produits et services s’ajouteront, notamment dans les secteurs de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l’autoproduction solaire.

Hilo permet de consommer l’énergie de façon efficace. L’entreprise offre aussi la possibilité aux clients d’accumuler des récompenses en argent tout en réalisant des économies pouvant atteindre jusqu’à 15 % sur leur facture d’électricité.

«Plus les clients d’Hilo seront nombreux, plus le volume d’énergie déplacé et effacé sera important et plus la société québécoise et l’environnement en bénéficieront», a souligné Sébastien Fournier, président-directeur général d’Hilo.