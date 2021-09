«Je me considérerais comme le joueur par excellence» - Vladimir Guerrero fils

Le joueur des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils a ajouté son grain de sel à la discussion concernant l’éventuel récipiendaire du titre de joueur par excellence dans l’Américaine.

«Je me considérerais comme le joueur par excellence», a-t-il déclaré au réseau ESPN, mercredi.

Au cœur de la lutte pour ce prestigieux titre avec le représentant des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani, Guerrero fils reconnait qu’il n’est pas le seul à mériter ce titre.

«Il [Ohtani] fait évidemment un excellent boulot. Il y a aussi Salvador Perez [le receveur des Royals de Kansas City] qui fait très bien. Peu importe ce qu’ils choisissent, je vais être heureux. Je me considère toutefois comme le joueur par excellence», a réitéré le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal.

Avant les affrontements de jeudi dans le baseball majeur, Guerrero fils était le joueur qui avait frappé le plus de balles en lieu sûr (182) et il partagerait la tête du classement avec Perez pour les coups de circuit (46). Il avait également un retard de 10 points produits sur le meneur des ligues majeures.

De son côté, Ohtani connait une saison extraordinaire, lui qui œuvre comme voltigeur et comme lanceur. Le Japonais a claqué 45 longues balles et produit 95 points jusqu’à maintenant cette saison. Il a aussi maintenu une fiche de 9-2 et une moyenne de points mérités de 3,28 sur la butte.

Le joueur des Blue Jays a toutefois un avantage sur le joueur originaire du Japon, et c’est que son équipe est en voie d’obtenir sa qualification pour les éliminatoires. Ce sera d’ailleurs la priorité de Guerrero fils.

«Je suis ici pour travailler, a-t-il clamé. Si Dieu a prévu [que je remporte le titre], je vais le prendre, mais je suis ici pour bosser et je me concentre sur l’obtention de victoires, afin que nous puissions être des éliminatoires.»