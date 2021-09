Jeux olympiques: les athlètes seront habillés par Lululemon

Lululemon est le nouvel habilleur officiel de l’équipe canadienne.

Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont annoncé, jeudi, une entente avec l’entreprise de Vancouver fondée en 1998, qui s’échelonnera jusqu’aux Jeux de 2028 à Los Angeles.

La ligne de vêtements des Jeux de 2022 à Pékin sera dévoilée en octobre. Les athlètes, les entraîneurs et les membres de l’équipe de mission porteront un ensemble distinctif lors des cérémonies d’ouverture et de fermeture, de podium, au village olympique et lors des rencontres avec les médias.

« Aucun détail n’est laissé de côté, a souligné le chef du sport du COC, Eric Myles. La notion de bien-être est très importante. Quand tu es bien, que ta préparation est bonne, le succès va suivre. Ce n’est pas vrai qu’un chandail et un manteau vont suffire pour te permettre de connaître du succès, mais la fierté et le confort font partie de l’ensemble. »

La fin d’un chapitre

Les athlètes canadiens étaient habillés par la Compagnie de la Baie d’Hudson depuis 16 ans, soit depuis les Jeux de Turin en 2006.

« Ce fut un long processus de discussions, mais le choix était clair à la fin. Nous avons eu 16 bonnes années avec La Baie, mais nous étions rendus là. On partage les mêmes valeurs et la même mission. C’est une association parfaite. On privilégie les ententes à long terme. »

Le sac bandoulière Futur patrimoine est disponible dès maintenant.

« Le sac est disponible au grand public, et dix pour cent des ventes seront remis à la Fondation olympique canadienne et la Fondation paralympique canadienne, a indiqué Myles. C’est la première fois qu’un article soutient les deux fondations, s’alignant ainsi avec les valeurs d’inclusion de notre partenaire. Au COC, nous avons fait beaucoup de chemin au niveau de l’inclusion au fil des ans. »