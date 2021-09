Journée nationale de la vérité et de la réconciliation: le site d’un ancien pensionnat de la Côte-Nord, le lieu d’activités commémoratives

Le site de l’ancien pensionnat de Mani-utenam, à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, tiendra au cours des prochains jours plusieurs activités dans le cadre de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Tous les soirs à 19 h 00 d’ici le 30 septembre, des films à contenu historique et portant sur divers enjeux touchant les Autochtones et les pensionnats seront présentés au cinéparc qui a été installé sur les lieux.

Puis le 30 septembre, dès l’aube, une cérémonie du soleil levant et du feu sacré ouvrira la Journée. Les participants auront l’occasion de prendre part à plusieurs activités culturelles et sociales, dont des prestations de danse et de musique traditionnelle.

La programmation de l’événement fait une place importante aux activités de paroles de guérison et un service de soutien émotionnel et d’accompagnement sera disponible en tout temps.

Un spectacle sera diffusé sur Facebook en soirée, alors qu’une colonne de lumière sera visible à partir du toit du centre de santé de Mani-utenam pour rendre hommage aux survivants et aux victimes du pensionnat Notre-Dame, premier pensionnat à l’Est-du-Québec.

Le site du pensionnat sera accessible gratuitement au public. Il est aussi recommandé d’y assister en voiture et en bulle familiale pour éviter les rassemblements.

L'actuel bâtiment du centre de santé de Mani-utenam était originellement l’école de jour et faisait partie des infrastructures du pensionnat. Il s’agit de l'un des derniers vestiges encore debout.

Par ailleurs, les Chefs de neuf communautés innues au Québec ont uni leur voix pour lancer un appel à la mobilisation et pour demander au gouvernement du Québec, par le biais d’une Déclaration, de rendre le 30 septembre «Journée officielle de commémoration».

