La 100e victoire des Giants attendra

Les Giants de San Francisco pouvaient devenir la première équipe du baseball majeur à atteindre le plateau des 100 victoires, jeudi à San Diego, mais les Padres ont gâché leurs plans en les défaisant 7 à 6 en prolongation.

Dès la première manche supplémentaire, Victor Caratini a cogné un simple pour offrir la victoire à l’équipe locale. Cette dernière maintient ainsi ses minces espoirs de participer aux séries éliminatoires.

Pour leur part, les Giants auront une nouvelle occasion d’être les premiers à atteindre le prestigieux plateau des 100 gains, vendredi au Colorado, lors du premier match d’une série de trois contre les Rockies.

Sur le diamant du Petco Park, toutefois, les Giants ont été ralentis par Caratini, Ha-Seong Kim et Trent Grisham, qui ont chacun produit deux points.

D’ailleurs, quatre des sept points des favoris de la foule ont été inscrits dès leur premier tour au bâton.

Dans le camp des Giants, Austin Slater a aidé la cause des siens avec un circuit de trois points, mais en vain.

Les Dodgers s’approchent

Pour leur part, les Dodgers peuvent toujours accomplir l’exploit d’atteindre le plateau des 100 victoires avant les Giants et ont accru leurs espoirs d’y arriver en défaisant les Rockies 7 à 5 en prolongation, au Colorado.

Il s’agit ainsi du 98e gain de la saison de la formation californienne, qui espère toujours rejoindre les Giants au sommet de la division Ouest de la Nationale.

En retard par deux points avec deux manches réglementaires à disputer, les visiteurs ont inscrit un point lors de chacun de ses tours au bâton pour forcer la tenue des manches additionnelles.

Un circuit de deux points de Max Muncy a ultimement fait la différence, dès la première tentative des Dodgers en prolongation, puisque les Rockies n’ont pas pu répliquer à leur tour.

Corey Seager a aussi aidé la cause des visiteurs en frappant quatre coups sûrs, en plus de produire deux points.

Sur la butte, Max Scherzer a obtenu le départ pour les Dodgers. En cinq manches de travail, il a permis l’ensemble des cinq points adverses, sur six coups sûrs et un but sur balles. Il a aussi passé six adversaires dans la mitaine. La victoire s’est toutefois ajoutée au dossier de Kenley Jansen (4-4), alors que Blake Treinen a signé son sixième sauvetage de la saison.