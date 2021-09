La pandémie profite aux clubs de golf

Les clubs de golf ont fait des affaires d’or durant la pandémie et la saison 2021 s’annonce elle aussi exceptionnelle, peut-être encore meilleure que la précédente.

Les températures exceptionnelles y ont joué pour beaucoup et les golfeurs sont de plus en plus nombreux, si bien que les départs s’envolent comme des petits pains chauds.

L'engouement est bien réel au Château-Bromont, dans les Cantons-de-l’Est, où on affiche complet pour les deux prochaines semaines. Quelqu’un qui souhaite y réserver un départ devra patienter jusqu’au 8 octobre.

Après un début de saison plus hâtif qu'à l'habitude, voilà que l'automne s'annonce tout aussi propice à la pratique du golf, dont la saison pourrait s’étirer jusqu’au début novembre.

La pandémie a amené son lot de nouveaux adeptes, particulièrement chez les moins de 35 ans. Les professionnels n'ont jamais été aussi sollicités pour donner des leçons.

Sur deux années, on estime que la hausse de l'achalandage pourrait atteindre 30 %. Des propriétaires de clubs ont indiqué à TVA Nouvelles vouloir investir ces profits dans l’amélioration de leurs terrains.

Une hausse est aussi à prévoir, comme à chaque année, pour les abonnements. Dans les Cantons-de-l’Est, leur coût pourrait augmenter en moyenne de 50 à 100 $.

La hausse sera encore plus importante au Château-Bromont, environ six fois plus, en raison des investissements effectués ces dernières années.

La bonne nouvelle pour ceux qui ont l’intention de s’initier au golf, c'est que l’augmentation du coût des billets journaliers ne devrait monter que de trois ou quatre dollars.