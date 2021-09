Le Fenway Park accueille le prochain chapitre

Les yeux des amateurs de baseball, notamment les partisans des Blue Jays de Toronto, seront tournés vers le Fenway Park, où s’écrira à compter de vendredi un nouveau chapitre dans la grande rivalité opposant les Red Sox de Boston aux Yankees de New York.

Le menu est en effet alléchant alors que les deux prestigieux clubs sont au cœur de la course pour figurer parmi les deux équipes repêchées dans la Ligue américaine. Les Red Sox (88-65), qui ont gagné leurs sept derniers matchs, mènent cette lutte et ont deux matchs de priorité sur les Yankees (86-67).

«Nous contrôlons les choses et c’est ce qui est réconfortant, a suggéré le gérant des Yankees Aaron Boone, sur le site web de l'équipe, estimant que son club a sa destinée entre les mains. C’est à nous de faire le travail et la situation est directement devant nous.»

Les Jays, qui complètent pour leur part une série de quatre parties face aux Twins du Minnesota d’ici dimanche, seront notamment attentifs aux résultats des duels présentés à Boston.

Cole au monticule

Gerrit Cole se dresse d’abord comme le partant des Yankees pour ouvrir cette importante série de trois rencontres tandis que son vis-à-vis sera Nathan Eovaldi.

Rafael Devers, J.D. Martinez et Travis Shaw ont chacun frappé deux circuits en carrière face à Cole, mais il va sans dire que l’excellent lanceur des Yankees a plus que jamais l’intention de leur faire mordre la poussière. En 169 manches et un tiers passées au monticule cette saison, Cole totalise 231 retraits au bâton. Les prochains à venir seront toutefois particulièrement importants.

L’importance des releveurs

Au-delà de sa rotation partante, la formation new-yorkaise aura certainement à miser sur ses releveurs pour s’assurer de ne pas échapper une cruciale victoire durant cette série contre les Red Sox.

Dans le match de mercredi, où les Yankees ont vaincu les Rangers du Texas par le pointage de 7 à 3, l’enclos a relevé le défi en blanchissant l’adversaire pendant quatre manches et deux tiers. Wandy Peralta, Clay Holmes, Chad Green et Aroldis Chapman avaient alors jumelé leurs efforts.

«Nous avons travaillé pour cette victoire et c’était bon à voir», avait reconnu Boone, au terme du match, en rendant hommage à ses releveurs.

Rafael Devers à surveiller

Le problème pour les Yankees: l’attaque des Red Sox est certainement plus menaçante que celle des pauvres Rangers. Devers, avec 34 circuits et 105 points produits cette saison, est particulièrement dangereux.

Par ailleurs, cette rivalité entre New York et Boston offre souvent des revirements spectaculaires, et parfois, des héros qu’on n’attendait pas.