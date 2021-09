Le film Confessions sera lancé à Whistler

Le drame policier Confessions, de Luc Picard, sera présenté en première mondiale au prochain Festival du film de Whistler, qui aura lieu du 1er au 31 décembre, en Colombie-Britannique. Le long métrage québécois concourra ainsi pour le prix Borsos du meilleur film canadien, remis en clôture de cet événement.

Dans un communiqué diffusé jeudi après-midi, le distributeur Les Films Opale a aussi fait savoir que Confessions prendra l’affiche au Québec trois mois plus tard, soit le 18 mars 2022.

Joël Lemay / Agence QMI

Adapté du livre Gallant : confessions d’un tueur à gages, écrit par les journalistes Éric Thibault et Félix Séguin, Confessions relate la vie de Gérald Gallant, le pire tueur à gages du Québec. En plus d’avoir réalisé le film, Luc Picard incarne le personnage principal. David La Haye, Sandrine Bisson et Éveline Gélinas font aussi partie de la distribution.