Les White Sox sont champions de leur division

Les White Sox de Chicago se sont assurés du titre de la section Centrale de l’Américaine, jeudi à Cleveland, en défaisant les Indians 7 à 2 lors du premier duel d’un programme double.

C’est la première fois depuis 2008 que la formation de l’Illinois triomphe de sa division. Pour Tony La Russa, il s’agit de son 13e titre en tant que gérant, mais de son premier depuis 2009, obtenu avec les Cardinals de St. Louis.

«C’est une opportunité spéciale que les joueurs se sont mérités tout au long des six derniers mois, a mentionné La Russa, dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur. Nous allons devoir en profiter.»

Sur le diamant du Progressive Field, les frappeurs des visiteurs se sont rapidement donné une option sur la victoire, et du même coup, sur le titre de division. Avec un pointage de 1 à 0, au début de la deuxième manche, les White Sox ont creusé l’écart à sept points, avec une poussée de six points.

Luis Robert et Eloy Jimenez ont entamé ce tour au bâton avec un circuit en solo chacun. Quelques minutes plus tard, avec deux coureurs sur les sentiers, Tim Anderson, à son tour, a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain. À son deuxième tour au bâton de la manche, Robert a cogné un simple, pour produire le dernier point des siens.

Anderson avait aussi cogné une longue balle en solo en première manche.

Au monticule, le partant des White Sox Reynaldo Lopez a permis les deux points adverses, sur des longues balles d’Austin Hedges et Bobby Bradley. En trois manches et un tiers sur la butte, il a accordé quatre coups sûrs et retiré autant de frappeurs sur des prises. La victoire est toutefois allée au dossier du releveur Aaron Bummer (4-5), qui a lancé une seule manche.