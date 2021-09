Mon défi aux antivax!

Hé, les antivax, j’ai une super idée pour vous !

Vous dites que le virus de la COVID n’est pas si dangereux que ça ?

Que les médias et les autorités sanitaires exagèrent grandement l’ampleur de la pandémie ?

Que le virus ne menace que les personnes âgées ?

Que c’est ridicule de demander aux gens de porter un masque ?

Qu’il suffit de bien manger, de faire de l’exercice et de prendre des vitamines pour se protéger adéquatement ?

UNE ÉMISSION HEBDOMADAIRE !

Parfait !

Alors, prouvez-le ! Par des actions concrètes !

C’est facile de se faire aller le mâche-patates et de crier dans un porte-voix.

Moi, je vous propose de passer à l’acte !

De prouver que vos théories ne sont pas des paroles lancées en l’air !

Que vous avez bel et bien fait vos recherches !

Le test que je vous propose est simple.

Je vous enferme dans un placard avec une personne atteinte de la COVID pendant une heure, et je demande à cette personne de vous lécher la face deux fois de suite et de vous tousser au visage à trois reprises – une grosse toux grasse, avec le maximum de particules éjectées.

C’est tout.

Devant des caméras qui diffuseront ces images en direct.

Ensuite, on vous envoie dans une chambre d’hôtel quatre étoiles et on vous teste régulièrement pendant quelques jours.

Ça vous va ?

De toute façon, vous ne risquez rien, vous êtes en forme !

Vous êtes jeunes !

Et vous prenez des vitamines Flintstones tous les matins ! Avec un suppositoire de crème Budwig !

Vous imaginez l’impact que ce test aurait auprès des gens si, après cet exercice, vous n’attrapez pas la maladie ?

Ça serait malade !

On pourrait en faire une émission hebdomadaire.

« Lèche-moi la face », animée par Anne Casabonne !

ET BONNE SOIRÉE DE LUTTE !

Je lance l’invitation à Maxime Bernier et à François Amalega (l’organisateur des manifs devant les écoles).

Allez, messieurs !

Montrez que vous avez des couilles !

Cessez de parler, et passez à l’acte !

Prouvez que nous sommes des pissous !

C’est facile de dire que vous n’avez pas peur du virus !

Mais montrez-le !

En le confrontant !

Imaginez, monsieur Bernier...

« Dans le coin gauche, le seul chef de l’opposition au monde qui n’a pas fait élire un seul député ! Un sportif émérite capable d’écraser tous les virus de la Terre d’un simple coup de pectoraux !

Et dans le coin droit, le variant Delta, qui a des centaines de milliers de K.-O. à son actif !

Qui gagnera ?

Faites vos jeux, rien ne va plus !

Nous rappelons que cette diffusion du défi “Lèche-moi la face” est une présentation de l’Institut Alexis-Cossette-Trudel, renommé internationalement pour la rigueur de ses analyses ! »

Les sceptiques seraient confondus !

J’ENTUBE LE VIRUS !

Si le concept de mon émission ne vous plaît pas, ne craignez rien, j’en ai un autre...

Vous allez travailler dans la section COVID d’un hôpital pendant une semaine.

Là où les gens sont intubés.

Sans masque ni gants.

Le défi « Fuck le virus ! »

« Aujourd’hui, notre candidat, François Amalega, vous montre que vous n’avez AUCUNE raison de craindre le virus ! »

Vous n’acceptez pas mon invitation ? Vous ne voulez pas confronter le virus ?

Alors, fermez-la.