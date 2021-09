Montréal: des fonds pour le lancement du Campus de la transition écologique

L’organisme Campus de la transition écologique a annoncé, mercredi, à l’occasion de son lancement avoir reçu un appui financier de la part du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

Québec a contribué avec un soutien de 450 000 $ sur trois ans, alors que l’administration de la mairesse Valérie Plante a octroyé une aide financière de 75 000 $ pour la mise en œuvre du plan d’action 2022 de l’OBNL.

L’organisme est une initiative née d’une collaboration étroite entre plusieurs partenaires, dont l’Université du Québec à Montréal, pour accélérer la transition écologique à travers des activités de recherche, d’expérimentation et de sensibilisation.

«Nous sommes très heureux de ces appuis qui permettent une collaboration dédiée au grand défi des prochaines années: assurer une transition écologique juste», a indiqué Pascal Grenier, directeur général du Campus de la transition écologique.

«Par ses activités, le Campus contribuera à l’atteinte des objectifs et des transformations du plan directeur de la Société du parc Jean-Drapeau, du Plan climat de la Ville de Montréal et ainsi que de sa Vision 2030», a mentionné Robert Beaudry, responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le Campus a établi six thématiques d’intervention qui tiennent compte des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.